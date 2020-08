In contextul combaterii efectelor epidemiei de coronavirus, prin Schema Naționala de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați (SNSED), se ofera sprijin educațional sub forma unor tichete sociale pe suport electronic, a anunțat secretarul de stat Diana Morar de la Ministerul Justiției. ”Valoarea nominala a unui tichet social pe suport electronic pentru elevii cei mai defavorizați este de 500 lei, iar valabilitatea acestuia este de 1 an de la data emiterii. Tichetele sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional vor fi alimentate la inceputul anului școlar și pot fi utilizate doar pentru…