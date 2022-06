Stiri pe aceeasi tema

- RESITA – Tripla aniversare a Resitei a fost marcata printr-un concert desfasurat sub bagheta maestrului Sabin Pautza! Concert care a adus in centrul orasului corurile reunite ale Liceului de Arte „Sabin Pautza” si Scolii Populare de Arte „Ion Romanu”, acompaniate de formatia „Crescendo” compusa din…

- Membrii formației italiene AHIA au susținut un concert joi seara la Timișoara, sunetele hardcore și punk etalate de muzicienii aflați pe scena fiind savurate pe deplin de catre puținii spectatori care au asistat la acest spectacol in clubul Manufactura. Monica, Nikkio și Dead, cei trei componenți ai…

- Vineri, 13 mai, de la ora 19.00, iubitorii jazzului și ai muzicii pop sunt așteptați, in Sala Simfonia, la un nou concert. Alaturi de bandul Filarmonicii Pitești, Trio Jazz&Pop Pitești, alcatuit din pianistul Victor Buștean, percuționistul Gabriel Barani și chitaristul Alexandru Iordache, vor urca pe…

- Formația Celelalte Cuvinteva susține un concert aniversar care marcheaza 40 de ani de existența a formației, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata 30 aprilie de la ora 19 la Casa Tineretului. Primul concert al legendarei formații care de-a lungul anilor a lansat o serie de albume de succes, a…

- In cadrul turneului Tsabouna 22′ Balkan Tour, trupa greceasca de punk noise Rita Mosss ajunge in Timișoara, in 27 aprilie, de la ora 19.00, in clubul Manufactura. Deschiderea o asigura baieții de la Casillas din Serbia. Rita Mosss este un duo punk noise (tobe și bas) din Atena, Grecia, activ inca din…

- Orice spectacol susținut de artistul american Marco Mendoza trece adesea de noțiunea unui simplu concert in care cineva pe scena incearca sa-și vrajeasca asistența din sala. Dincolo de talentul sau in manuirea bass-ului, poveștile haioase sau giumbușlucurile care le face non-stop pe scena, Marco reușește…

- O informație potrivit careia un concert de manele va avea loc luna viitoare la Filarmonica Banatul din Timișoara a pus pe jar oamenii de cultura din oraș și nu numai. Mai mulți timișoreni au fost scandalizați la auzul veștii ca pe scena reputatei instituții de cultura va urca solistul Jador. Directorul…

- Binecunoscutul artist american Marco Mendoza va susține un concert in Timișoara joi in 14 aprilie, evenimentul fiind inclus in cadrul turneului sau european, alaturi de el urmand sa evolueze Tommy Gentry (Gun) – chitara și Kyle Hughes (Bumblefoot) – tobe. Marco Mendoza și-a inceput cariera muzicala…