- Scene oribile s-au derulat in Buzau, acolo unde un barbat și-a ucis cu sange rece soția. Crima șocanta ar fi avut loc chiar sub ochii copilului in varsta de 2 ani al acestora. Ce l-a scos din minți pe barbat.

- Crima șocanta in județul Buzau, unde o tanara a fost ucisa de soțul ei. Diana C., originara din Vadu Pașii, și-a gasit sfarșitul intr-un mod extrem de violent. Ea era intr-o relație cu Bogdan C. din 2016 și aveau impreuna un copil, care ar fi asistat la oribilele scene.

- Descoperire macabra in curtea unei biserici din Sibiu. Un trecator a gasit cadavrul unui barbat de 40 de ani. Victima ar fi fost ucisa in bataie chiar in curtea bisericii. Potrivit martorilor, totul a plecat de la o remarca nepotrivita pe care barbatul a facut-o la adresa unei femei de pe strada. Insotitorul…

- Un barbat, de 36 de ani, a supraviețuit dupa ce a fost surprins, luni, sub un mal de pamant in timp ce curața o fantana. Nenorocirea a avut loc in localitatea buzoiana Maruntișu. Pompierii buzoieni au intervenit cu o autospeciala de stingere, o ambulanta SMURD si un container multirisc. „Cu eforturi…

- O soferita de 29 de ani a murit pe loc, aseara, iar un alt tanar a fost ranit, dupa ce o masina si un TIR s-au ciocnit violent in județul Buzau. In urma impactului puternic, automobilul s-a transformat intr-un morman de fiare. Speriati, ceilalti participanti la trafic au dat alarma. Insa, pentru femeie…