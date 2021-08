Stiri pe aceeasi tema

- Ghinion pentru handbalistele Gloriei in turul 3 preliminar al EHF European League! Sorții nu au fost deloc generoși cu echipa buzoiana la tragerea care a avut loc ieri, la pranz, la sediul EHF de la Viena. Pentru un loc in grupele competiției, Gloria urmeaza sa se dueleze cu vicecampioana Norvegiei,…

- Selectionatele de fotbal ale Italiei si Spaniei, care se infrunta marti, la Londra, pe Stadionul Wembley (ora 22:00), in semifinalele EURO 2020, vor fi adversare pentru a patra oara consecutiv la un turneu final al Campionatului European, potrivit Agerpres. La EURO 2008, in sferturile de finala,…

- Șobolanii au fost filmați și fotografiați in Maraști, pe strada Fabricii, ziua in amiaza mare la o ghena de gunoi.Rozatoarele nu s-au speriat de trecatori, semn ca sunt disperate dupa mancare. Intr-una dintre fotografii pot fi vazuți 8 guzgani. Unii sunt cat un pui de pisica. Șobolanii transmit boli…

- Consiliul pentru securitate si aparare al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski a declarat ca natura exacta a sanctiunilor va fi anuntata intr-un decret prezidential. Un purtator de cuvant al lui Firtas nu a fost disponibil pentru comentarii. Firtas a devenit un om de afaceri bogat si influent…

- Compania romaneasca Tarom suplimenteaza zborurile pe ruta Viena - Bucuresti si retur, in zilele de 21, respectiv 22 iunie 2021, pentru a veni in sprijinul spectatorilor la meciurile din cadul EURO 2020. Cu...

- Noul sediu al companiei IT Creatopy se afla langa Oradea. Este cea mai mare cladire de birouri construita din lemn la est de Viena. Imobilul are 2.400 de metri patrați și gazduiește 250 de angajați. Are un consum de energie de șapte ori mai mic fața de o cladire din beton sau caramida. Cea mai […] The…

- 25 mai 1827: Petrache Poenaru breveteaza, la Paris, “condeiul portareț fara sfarșit, alimentandu-se insuși cu cerneala”, precursorul stiloului Personalitate de o rara predilectie pentru varii domenii, Petrache Poenaru este prezentat in lucrari enciclopedice drept „inventator, stralucit pedagog, ctitor…