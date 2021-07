Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Amuly și Liviu Teodorescu au adus piesa in premiera la Liza și Fere, luni seara la Virgin Radio Romania, azi a venit și momentul lansarii clipului pentru ”Modestia”. „Modestia” este o piesa despre importanța sinceritații cu sinele atunci cand atingi succesul. Artiștii cauta sa transmita, inclusiv…

- Mr. Manager lanseaza cea de-a doua piesa de pe albumul sau de debut, dupa “Manager”. Piesa se numește “Viitorul” și este compusa de el, de producție ocupandu-se Rime (Bad Sheep Production). Videoclipul care iese in evidența prin faptul ca a fost filmat in format vertical este regizat de Kinematicz.…

- Pentru piesa dedicata aniversarii, Katy Perry a a colaborat cu The Monsters & Strangerz si Jon Bellion. Aceștia au mai lucrat impreuna si pentru piesa “Daisies”, de pe noul album al lui Katy, “Smile”. Videoclipul o prezinta pe Katy, alaturi de Pikachu, plimbandu-se prin natura si reflectand despre cum…

- Noua melodie, “Electric”, va fi inclusa pe albumul “Pokemon 25: The Album’ Compilation”, ce va aparea in toamna acestui an. Pokemon celebreaza 25 de ani de la aparitie prin noua piesa si videoclipul lui Katy Perry. Artista este o mare fana a jocurilor si a serialului Pokemon, jucandu-se pe GameBoy cand…

- Imagine Dragons, trupa caștigatoare a premiilor GRAMMY®️, a lansat videoclipul piesei „Cutthroat” cu Olivia Munn. Asculta piesele: https://umusic.lnk.to/ImagineDragonsPR Regizat de Matt Eastin și avandu-l la bord si pe actorul Adrian Martinez, videoclipul o surprinde pe Munn la DMV. Aflandu-se intr-o…

- Alina Eremia se afla in Top Trending pe locul 8 cu cel mai nou hit al ei " Dependenta mea". Piesa a fost lansata pe 22 aprilie 2021 si are deja peste 27.000 de like uri. Videoclipul a strans 1.310.840 de vizionari. Sursa foto video: Youtube Alina Eremia ...

- Cantaretul canadian The Weeknd a lansat vineri o versiune a piesei „Save Your Tears” cu Ariana Grande si un videoclip animat, potrivit news.ro. Noua varianta a single-ului inclus pe albumul „After Hours”, aparut in martie 2020, a fost anuntata saptamana aceasta. Citește și: BREAKING…

- Proiectul Romaniei la Eurovision, cum il numeste TVR, a depasit 2,2 milioane de vizualizari pe canalele oficiale de YouTube ale Eurovision Song Contest si Roxen, interpreta piesei. Regizat de Bogdan Paun, clipul a inregistrat aproximativ 1,4 milioane de vizualizari pe canalul ESC si mai mult…