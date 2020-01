Diana Dumitrescu va prezenta emisiunea Mireasă, de la Antena 1 Dupa o binemeritata pauza din industrie, in care viața i s-a schimbat radical, una dintre cele mai cunoscute și apreciate tinere actrițe din Romania se pregatește pentru o revenire in forța pe micile ecrane, in calitate de gazda a celui mai iubit reality show matrimonial. Diana Dumitrescu va prezenta emisiunea Mireasa, de la Antena 1, telespectatorii avand astfel ocazia sa o urmareasca pentru prima oara in rolul de prezentator al unui reality show. Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

