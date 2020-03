Stiri pe aceeasi tema

- Pe 24 februarie in Romania se sarbatorește Dragobetele, varianta autohtona a Sfantului Valentin. Tabu iți prezinta cinci povești de dragoste atipice ale unor vedete care poate nu se mai gandeau ca vor gasi dragostea adevarata. Iata insa ca viețile li s-au schimbat dupa ce și-au intalnit aleșii! Diana…

- Nicolae Grigorescu a surprins in tuse groase si subtiri tot ce este mai de pret pentru un popor: istoria, credinta si oamenii lui. A pictat bisericile, soldatii si taranii romani. Munca lui i-a adus faima, dar numai pe podiumuri, in discursuri publice si in editoriale de presa. Sustinerea financiara…

- Au trecut cinci luni de cand Diana Dumitrescu a adus pe lume primul ei copil, un baiețel! „Prințesa telenovelelor” traiește cea mai frumoasa perioada a vieții sale și le arata acest lucru admiratorilor ori de cate ori are ocazia. Iar cand crede ca nu o vede nimeni, lucrurile raman la fel! Paparazzii…

- Romania se afla printre țarile cu cele mai mici procente ale angajaților care lucreaza de acasa. Potrivit datelor Eurostat, doar 0,4% dintre angajați au avut aceasta opțiune in 2018. In schimb, vecinii noștrii bulgarii stau mai prost decat noi, cu un procent de 0,3%. Pe primul loc se afla Olanda, unde…

- Charlize Theron in varsta de 44 de ani a fost imbracata intr-o extraordinara rochie aurie, creație Louis Vuitton in cadrul galei Costume Designers Guild Awards. Aceasta creație este rezultatul unei adevarate munci manuale. Apariție divina la Costume Designers Guild Awards din 28 ianuarie, in Los Angeles.…

- Romanii din diaspora se vor intoarce acasa nu numai pentru salariu, ci vor predictibilitate in ceea ce priveste nivelul de trai, a declarat, sambata, la Antena 3, Emanuel Victor Picu, presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit Agerpres. "Romanii se vor intoarce…

- In cea de-a treia zi a saptamanii modei pentru barbați din Milano, conceptul barbatului muncitor a aparut ca tema in cea mai noua colecție de la Prada. Brandul, care a sarit Milano in sezonul trecut pentru a-și prezenta colecția in schimb la Shanghai, a prezentat o colecție care s-a concentrat pe formalism…

- StandardToilet este inclinata in unghi de 13 de grade și se estimeaza ca reduce cu 25% timpul petrecut pe toaleta. Practic este toaleta care ține cu angajatorii, nu cu angajații. Intrucat atunci cand folosesc toaleta, angajații stau adesea cu telefonul in mana, afectand productivitatea lor. In speranța…