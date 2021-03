Stiri pe aceeasi tema

- Satula de gurile rele, Flavia Mihașan a pus piciorul in prag. Fosta asistenta TV, replica acida la adresa celor care o critica de cand și-a anunțat a doua sarcina. Ce le-a transmis blondina celor care nu-i dau pace?

- Bogdan Mocanu se afla intr-o noua relație, insa trecutul pare ca nu-i da pace. Reacția acida a artistului la adresa Andrei Voloș, deși acum se iubește cu o bruneta focoasa. Incredibil ce a spus!

- Noi dezvaluiri ies la iveala in cea mai controversata desparțire din lumea mondena! Yoannes, reacție acida la adresa Iorgai, ”protejata” Narcisei Moisa! Artistul i-a dat replica tinerei, dupa ce a fost acuzat ca ar fi fost amanta lui! Ce mesaj a postat fostul Narcisei Moisa?

- Oana Roman a pus piciorul in prag! Vedeta de la Antena Stars, reacție acida la adresa celor care susțin ca iși modifica corpul in poze! Ce le-a spus fiica lui Petre Roman rautacioșilor? A postat imaginile pentru a le demonstra diferența!

- Adriana Bahmuțeanu și-a spus parerea, fara peredea, despre afaceristul Nick Radoi. Vedeta nu s-a sfiit sa-l faca cu ou și cu oțet pe milionarul roman. Bruneta l-a catalogat drept ”un moșneag”, care nu vrea sa-și recunoasca varsta.

- A tacut ce a tacut, dar acum nu s-a mai putut abține! Oana Lis, reacție acida la adresa celor care o critica! Ce le-a spus blondina carcotașilor? Soția fostului edil al Capitalei a rabufnit pe rețelele de socializare!

- Presedintele Sindicatului National al Grefei Judiciare (SNGJ) Dicasterial, Catalin Traistaru, a anuntat joi ca grefierii iau in considerarea oprirea activitatii in luna ianuarie, in semn de protest fata de decizia Guvernului de a "ingheta" anul viitor cresterile salariale din sistemul public.