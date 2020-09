Stiri pe aceeasi tema

- MOLDOVA NOUA – Orasul din Clisura Dunarii a devenit, in aceste zile, platou de filmare pentru un nou lungmetraj avandu-l regizor pe Iura Luncasu, cel care a realizat in ultimii ani mai multe filmari in Caras-Severin. Filmarile pentru noua productie Nextspot și Luca’s Art Film, „Odata pentru totdeauna“,…

- Diana Dumitrescu și soțul ei au implinit 2 ani de casnicie, iar cu aceasta ocazie, au sarbatorit intr-un cadru intim. Actrița a postat un mesaj pe contul de socializare, unde i-a declarat iubirea tatalui copilului ei. „Au trecut 2 ani de cand am devenit familie, de cand am spus amandoi un DA hotarat…

- Casa lui Esther Salas, judecator federal in New Jersey, Statele Unite ale Americii, a fost ținta unui atac armat, duminica seara. Soțul și fiul acesteia au fost impușcați, informeaza New York Post. Un agresor necunoscut, deghizat in curier al companiei Federal Express, a fost autorul atacului. Acesta…

- Politia norvegiana a anunțat miercuri ca a arestat un barbat suspectat ca a înjunghiat trei femei, dintre care una ar fi murit din cauza ranilor, noteaza AFP. Incidentele au avut loc în orasul Sarpsborg, la sud de Oslo, politia precizând ca trei femei au fost înjunghiate,…

- In imagini se poate observa cum barbatul alearga gol pe trotuar, in plina strada, iar sotul femeii se tine dupa el cu masina. Se aude muzica si rasete semn ca sotul inselat nu este singur. loading...

- Situație incredibila intr-o localitate din județul Suceava, unde un barbat a sunat disperat la Poliție ca nu-și gasește soția. Oamenii au decins imediat, insa eforturile lor au fost inutile. Femeia dormea beata, intre șifonier și soba.