Deși erau divorțați de cinci ani, pe Marcel Toader și Gabriela Cristea ii mai legau un proces cu acuzații extrem de grave. 400 mii euro incerca prezentatoarea sa recupereze de la fostul soț, bani care ar fi fost mutați din contul ei in cel al firmei lui Marcel. Cum bussiness-ul afaceristului e in insolvența,…

Soția și soacra i-ar fi "topit" averea lui Claudiu Raducanu, fotbalistul „infiat" de Gigi Becali. Aveau acces la carduri și, in plus, atacantul roș-albaștrilor le-ar fi facut procuri ca sa-i poata vinde casele și un superb autoturism.

Razboiul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader nu s-a sfarșit! Ba din contra, se muta in instanța. Totul din cauza banilor! Razboiul dintre Gabriela Cristea și Marcel Toader nu s-a sfarșit. Prezentatoarea TV vrea sa-și recupereze niște bani pentru care ea a muncit pe…

Maria Constantin a vorbit despre vacanța pe care a petrecut-o in Italia, ocazie cu care a dat de ințeles ca ar avea un iubit, dupa desparțirea de Marcel Toader. Interpreta de muzica populara nu a oferit, insa, detalii despre presupusa relație și a preferat sa lase totul in suspans. „Am stat doar cateva…

eporterii Cancan i-au surprins pe Catalin Cazacu si Maria Constantin in ipostaze tandre, imbratisati. In urma acestor imagini, Maria Constantin s-a grabit sa lamureasca situatia, afirmand ca in acea seara l-a cunoscut pe simpaticul concurent de la Exatlon. "Este bun prieten cu o prietena…

Doliu in lumea muzicii romanesti! A murit interpreta si textiera Roxana Popescu, potrivit Antena3. „Clopote albe si clopote negre" o insotesc astazi in drumul spre eternitate pe Roxana Popescu, un om care a ne-a rascolit din umbra sufletele prin textele cantecelor scrise alaturi de compozitorii: Serban…

Paul Surugiu, cunoscut publicului drept Fuego, a scris un mesaj emoționant pentru Maria Butaciu (78 de ani). Cantareața de muzica populara a fost internata in spital, in urma cu o luna, iar starea ei este una grava. Interpreta…