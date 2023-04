Stiri pe aceeasi tema

- Un obicei mai puțin cunoscut este sarutul din noaptea de Inviere, imediat dupa ce se termina slujba. Cu toate ca poate parea puțin ciudat, in Banat și in Bucovina, in special, se spune ca oamenii care se saruta in aceasta seara sau in prima zi de Paște se vor intalni in viața de apoi.

- Dani Oțil și Gabriela Prisacariu se bucura de o escapada in doi, asta pentru ca au plecat in vacanța fara fiul lor. Micuțul Tiago a ramas in grija bunicilor, in timp ce prezentatorul TV și soția sa se bucura de cateva zile de relaxare.

- Elena Mateescu, directorul ANM, a anunțat prognoza meteo actualizata pentru Paste. Iata cum va fi vremea in Romania. „Intr-adevar, in noaptea de sambata spre duminica, temperaturile minime la scara intregii țari se vor incadra intre doua pana la 10 grade, iar in Capitala o minima de 7-9 grade. Sambata…

- Radu Andrei Tudor, prezentatorul “NEWSTIME”, grupajul informativ de la Kanal D2, difuzat de luni pana vineri, de la ora 21.00, va petrece sarbatorile pascale in București, alaturi de soția sa, Andreea, și de fiul lor, David Andrei, in varsta de 11 luni. Sarbatoarea Invierii Domnului vine cu multe bucurie…

- Mai sunt fix trei saptamani pana la Paste, dar romanii nu prea se inghesuie sa faca rezervari pentru vacanta. In Poiana Brasov sunt hoteluri unde abia s-au ocupat un sfert din locuri. La mare vor fi deschise mai multe unitati de cazare decat in alti ani. Atat la munte, cat si la mare preturile incep…

- Noul proiect de an școlar 2023/2024 a fost recent in dezbatere publica cu toți factorii implicați, cadre didactice, elevi și parinți. In urma acestor dezbaterile privind structura anului școlar 2023/2024 s-a ajuns la un numitor comun asupra structurii anului școlar viitor, stabilindu-se și perioadele…

- Fostul șef al Garzii de Mediu, Octavian Berceanu, relateaza povestea unui om de afaceri turc, care aduce fructe și legume in Romania. Acesta tocmai se casatorise, iar dupa cutremur intreaga familie i-a fost prinsa sub daramaturi. Barbatul a ieșit in strada și sapa cu mainile goale pentru a-și gasi…

- Elevii din Romania nu vor mai avea vacanța de Paște anul viitor, dupa ce Guvernul a facut o schimbare in programa școlara din anul 2023-2024. Parinții au fost revoltați atunci cand au auzit aceasta veste, sperand ca a fost vorba despre o greșeala.