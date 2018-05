Toata lumea o știe pe Diana Belbița cu o podoaba capilara de toata frumusețea, șaten-inchis. Insa puțini sunt cei care și-au imaginat ca sportiva s-ar putea vospi vreodata… blonda! (Reduceri mari la jocuri PC) Ei bine, o fotografie din 2012 demonstreaza insa ca Diana Belbita de la Exatlon era blonda la inceputurile carierei sale de […] The post Diana Belbița, vospita blonda! Imaginile in care abia o mai recunoști appeared first on Cancan.ro .