Stiri pe aceeasi tema

- Anda Adam a marturisit ca in perioada in care era accidentata la picior, la Exatlon, Diana Belbita a fost cea care a ajutat-o enorm. Diana nu numai ca era in permananta langa Anda Adam, dar existau si momente in care artista era pur si simplu carata in brate de cea supranumita "Printesa Razboinica".…

- Diana Belbița a fost eliminata de la Exatlon și s-a intors acasa. Ea a ajuns in Romania joi dupa-amiaza (19 aprilie) și a avut parte o intampinare emoționanta. Sportiva a fost așteptata pe aeroport de mama sa, dar și de mai mulți prieteni. Dupa mai bine de trei luni petrecute in Republica Dominicana,…

- Faimoșii au dat-o de gol pe Diana Belbița, dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai ține dieta. “Prințesa Razboinica“ a marturisit ca nu poate renunța la dulciurile oferite, deși ține dieta pe baza de orez, asta deoarece este printre concurentele care s-ar fi ingrașat de cand a intrat in competiție.…

- EXATLON ROMANIA 17 APRILIE 2018: Faimosii au dat-o de gol pe Diana Belbita dupa ce Cosmin Cernat a intrebat-o daca mai tine dieta. Diana a marturisit ca nu poate sa renunte la dulciurile care i se ofera ca premii, insa tine o “dieta de orez, partial”, referindu-se probabil la faptul ca a injumatatit…

- EXATLON 11 MARTIE. Diana Belbița este o luptatoare incapațanata, toata lumea o știe, dar acum a aratat ca este dedicate total! Luptatoarea MMA, care a caștigat o mulțime de probe, s-a sacrificat pentru competiția din Republica Dominicana. Diana Belbița a fost supranumita „Printesa Razboinica”, iar de…

- Exatlon 25 februarie. Momente emotionante ieri seara, la Exatlon, unde concurentii au vorbit despre dramele din viata lor. Mariana, Alina, Diana Belbita, Larisa si Ionut nu si-au mai putut stapani lacrimile atunci cand au fost intrebați cine ar fi persoana pe care și-ar dori sa o aiba alaturi in Republica…

- Exatlon 24 februarie. Diana Belbița era una dintre preferatele celor care urmaresc reality-show-ul din Republica Dominicana, dar de la o vreme ea și-a pierdut o parte din ei. Aceștia spun ca luptatoarea de MMA mai mult incurca, in ultima perioada. Sigur, au fost și fani care i-au luat apararea. Exatlon…

- EXATLON. Este una dintre cele mai apreciate concurente de la competitia din Republica Dominicana si face echipa cu Giani Kirita si Ion Oncescu…A Diana Belbita se numeste razboinica din echipa ”Faimosii” si are la activ zeceA victorii in cusca, jumatate chiar prin KO. A