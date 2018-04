Mexic: In primele 3 luni au fost comise 7.667 asasinate, cu 20% mai multe fata de anul trecut

Un numar de 7.667 asasinate au fost comise in Mexic in primul trimestru al acestui an, o crestere de aproape 20% fata de aceeasi perioada din 2017, care a fost totusi cel mai violent an din ultimele doua decenii, potrivit… [citeste mai departe]