- Actorul Johnny Wactor, cunoscut pentru rolul din „General Hospital”, a fost impușcat mortal in Los Angeles, in timp ce incerca sa opreasca un jaf, transmite Sky News. Atacul armat a avut loc sambata, in jurul orei 3 dimineața, in centrul orașului Los Angeles. Mama actorului a povestit ca Wactor tocmai…

- Meteorologii anunța ca duminica termometrele vor arata chiar și 30 de grade Celsius, dar, de saptamana viitoare, vremea se schimba radical. Revin ploile și se racesc temperaturile. Mihai Hușiu, meteorolog ANM: De maine vremea se schimba, apar norii și precipitațiile, incepand cu partea de Est și Sud-Est…

- TRAGEDIE… Detalii absolut uluitoare ies la iveala in cazul grefierei de la Parchetul de pe langa Judecatoria Vaslui, care luni dimineața a incercat sa-și puna capat zilelor la locul de munca. Dupa incident, polițiștii au deschis dosar penal pentru vatamare corporala din culpa, dar și pentru distrugere…

- O fetița de 4 ani și bunica ei, dintr-o localitate din județul Calarași, au murit dupa ce ar fi mancat macrou congelat cumparat de la magazinul din sat. Tragedia s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 8:30. Familia a sunat la 112 intrucat fetița de 4 ani era in stare de inconștiența. A fost dusa…

- Cel puțin cinci oameni au murit și 33 au fost raniți in China, dupa ce o tornada a facut ravagii, in apropiere de Hong Kong. Cerul s-a intunecat brusc in toiul zilei, o vijelie puternica a pornit, iar rafalele violente au inceput sa smulga acoperișuri. Tornada a lovit cu rafale de peste 250 de kilometri…

- O persoana a murit și alte 10 au fost ranite in apropiere de Antalya, dupa ce telecabina in care se aflau a lovit un stalp și s-a prabușit. Cabina respectiva s-a rupt in doua și a cazut de la inalțime, intr-o zona stancoasa. Peste 180 de oameni au ramas suspendați, iar operațiunile de salvare au […]…

- UPDATE: Polițiștii vasluieni au deschis un dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunii de ucidere din culpa. „La data de 1 aprilie 2024 ora 14.07, Poliția Municipiului Vaslui a fost sesizata, prin apel S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca un barbat, in varsta de 47 de ani, din localitatea Chițoc,…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul Marii Negre au fost inchise.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, toate porturile de la malul…