Stiri pe aceeasi tema

- Diamantul roz gigant "Fortune Pink", foarte rar, a fost vandut marti, la licitatie, la Geneva, cu mai mult de 28,3 milioane de euro unui colectionar privat asiatic, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cel mai mare diamant roz-intens in forma de para care a fost scos vreodata la licitatie ar putea fi adjudecat pentru o suma de pana la 35 de milioane de dolari in cadrul unei vanzari de bijuterii rare pe care casa Christie’s o are programata in data de 8 noiembrie, au anuntat miercuri reprezentantii…

- Romgaz (SNG), producator si furnizor de gaze naturale controlat de statul roman, a anuntat pe 1 noiembrie incheierea unei tranzactii cu Electrocentrale Bucuresti, principalul furnizor de agent termin pentru sistemul centralizat de incalzire din Capitala, conform intr-un raport de la Bursa. Fii…

- Iahtul oligarhului rus Dimitri Pumpianski, vizat de sanctiuni occidentale, a fost vandut cu 37,5 milioane de dolari de Gibraltar, unde fusese sechestrat in martie, a anuntat marti autoritatea judiciara maritima a acestei enclave britanice, relateaza France Presse. Fii la curent cu cele mai…

- Un diamant roz uriaș, o piatra foarte rara, va fi scos la licitație in noiembrie la Geneva și ar putea fi vandut cu pana la 36 de milioane de euro, a anunțat casa Christie’s. Fortune Pink cantarește peste 18 carate și este proprietatea Artemis, holdingul familiei franceze Pinault. Diamantul roz, montat…

- Un diamant roz exceptional, despre care se spune ca detine unul dintre cele mai inalte grade de puritate din lume, ar putea fi vandut cu peste 21 de milioane de dolari in cadrul unei licitatii ce va avea loc in luna octombrie la Hong Kong, au anuntat miercuri reprezentantii casei Sotheby's, informeaza…

- Proiectul unicat inspirat de personajul Sally Carrera din celebra serie "Cars" a devenit realitate in urma cu cateva zile. Atunci, Porsche a publicat primele imagini cu exemplarul 911 Sally Special, bazat pe un 911 Carrera GTS de ultima generație. In realizarea lui, inginerii Porsche au primit ajutor…