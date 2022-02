Diamantul de 4,5 milioane de dolari Diamantul negru „Enigma”, de 555, 55 de carate si cel mai mare de acest tip, a fost vandut miercuri cu 3,16 milioane de lire sterline (aproximativ 4,3 milioane de dolari) la o licitatie online organizata de casa Sotheby’s. Licitatia, careia i s-a dat startul la 3 februarie, s-a prelungit pana in ultimul minut cu o […] The post Diamantul de 4,5 milioane de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Diamantul negru "Enigma", de 555, 55 de carate si cel mai mare de acest tip, a fost vandut miercuri cu 3,16 milioane de lire sterline (aproximativ 4,3 milioane de dolari) la o licitatie online organizata de casa Sotheby's.

- „Enigma” este o piesa unica: este greu sa-l compari cu alte diamante, inclusiv cu alte diamante negre care au ajuns pe piata in anii trecuti”, a declarat pentru EFE specialista in bijuterii a Sotheby’s, Nikita Binani, relateaza Agerpres.Este vorba de cel mai mare diamant negru slefuit scos la licitatie,…

