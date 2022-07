Stiri pe aceeasi tema

- Minerii din Angola au extras un rar “diamant roz pur”, considerat cel mai mare descoperit in lume in ultimii 300 de ani, a anuntat compania australiana care administeaza exploatația. Diamantul de 170 de carate a fost numit „The Rose of Lulo”, dupa numele minei din nord-estul Angolei. “Este unul dintre…

- „The Rock”, un diamant alb de 228,31 carate, cel mai mare vandut vreodata la licitatie, a fost adjudecat miercuri la 18,6 milioane de franci elvetieni (17,8 milioane de euro), la mare distanta de recordul categoriei sale, scrie News.ro . Cu 228,31 de carate, „The Rock” a fost impresionant in ceea ce…

- Pompierii clujeni au intervenit in data de 30 aprilie, pentru a stinge un incendiu care a cuprins un autoturism, situat pe raza localitații Tetișu, județul Salaj. Flacarile au cuprins automobilul, iar cineva a sunat la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta.„Pompierii din cadrul Detașamentului Huedin…