Dialoguri nocturne Giorgiana Radu Ploua tandru. Picaturile mangaie frunzele și iarba, cu duioșia celui ce iubește. E trecut de miezul nopții. Satul doarme. Din cand in cand, cate o mașina agreseaza idilicul acestui tablou nocturn de toamna blanda. Dialoghez cu ploaia. Apoi cu Luna. Lamaii din balcon imi țin de straja. M-aș lasa plansa de picaturile reci, dar prietenoase. Ma opresc insa. Asta ar insemna sa gust pana la capat mirajul ploii, sa o descopar și sa ma descopere, așa cum nu ne știm, iar asta ar putea sa ne indeparteze. Ceea ce nu cunoști in totalitate iți da ragazul sa visezi, sa tanjești mai departe… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

