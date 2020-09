Dialogul între Turcia şi Grecia la NATO se amână până joi (Reuters) Dialogul intre oficiali turci si greci la sediul NATO din Bruxelles, pentru evitarea escaladarii militare in estul Mediteranei, a fost amanat cu doua zile si va avea loc joi, au declarat marti agentiei Reuters surse din ministerul apararii de la Ankara.



Potrivit acestora, amanarea a fost solicitata de comitetul militar al Aliantei.



Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat saptamana trecuta ca Grecia si Turcia, membre ale aliantei nord-atlantice, au convenit sa discute pentru a evita accidentele in contextul disputei privind delimitarea platformelor continentale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

