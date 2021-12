Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat, luni, un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate. „Statele Unite sunt dornice sa se angajeze in dialog cu Rusia”, a declarat purtatorul…

- Ministerul de Externe rus a confirmat planurile Moscovei de a discuta despre cererile ei privind securitatea cu Washingtonul la 10 ianuarie , a anuntat agentia de presa RIA, citata de Reuters.Ministerul il citeaza de asemenea pe viceministrul de externe Serghei Riabkov spunand ca raspunsul Statelor…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat luni pentru AFP un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate.

- Statele Unite sunt gata sa angajeze un «dialog diplomatic» cu Rusia la inceputul lunii ianuarie, atat in maniera bilaterala cat și multilaterala, «pe diverse canale», a anunțat joi un inalt responsabil al Casei Albe intr-o prima reacție la conferința de presa anuala a lui Vladimir Putin. «Exista unele…

- Statele Unite sint gata 'sa angajeze un dialog diplomatic' cu Rusia 'chiar de la inceputul lunii ianuarie', dar nu fara conditii, a indicat joi un inalt responsabil de la Casa Alba, intr-o prima reactie la conferinta de presa anuala sustinuta de presedintele rus Vladimir Putin, informeaza AFP, citata…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul presedintelui american Joe Biden ce a avut o convorbire cu omologul rus, Vladimir Putin, si cere Rusiei sa foloseasca mijloace diplomatice pentru diminuarea tensiunilor regionale, a afirmat marti Mihailo Podoleak, consilierul sefului Biroului Presedintelui…

- Oficialul a precizat insa ca o riposta militara americana directa, in cazul unui atac impotriva Ucrainei, nu este luata in considerare in prezent.Washingtonul intentioneaza sa acorde prioritate, in cazul unei invazii a Ucrainei, dar asta inseamna sprijin pentru armata ucraineana, sanctiuni economice…