Dialog strategic: Moscova speră că Washingtonul va manifesta seriozitate (diplomaţia rusă) Moscova conteaza pe reuniunea prevazuta pentru miercuri la Geneva intre inalti responsabili rusi si americani pentru a vedea cat 'serios' este Washingtonul in dorinta sa de dialog, a anuntat marti diplomatia rusa, citata de AFP. Potrivit ministrului adjunct de externe rus Serghei Riabkov, 'va trebui sa intelegem' la finalul intrevederii 'cat de seriosi sunt colegii nostri americani in dorinta lor de a stabili un dialog tintit si energic in problema stabilitatii strategice'. Asa-numitul 'dialog cu privire la stabilitatea strategica' a fost convenit in cadrul summitului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

