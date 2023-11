Stiri pe aceeasi tema

- Comisia pentru Situații Excepționale din Republica Moldova a sistat licențele de emisie pentru șase posturi de televiziune: OrizontTV, ITV, Canal2, Canal3, PublikaTV și PrimeTV, iar 31 de portaluri web au fost blocate, pentru activitați de dezinformare și de subminare a proceselor democratice. Prim-ministrul…

- Gruparea siita libaneza „Hezbollah nu va intra imediat” in razboiul impotriva Israelului, in momentul in care va avea loc interventia la sol a trupelor israeliene in Fasia Gaza, deoarece gruparea islamista palestiniana „Hamas poate rezista luni de zile”, a declarat ministrul de externe libanez Abdallah…

- Israelul pregatește inchiderea redacției locale Al Jazeera și acuza postul din Qatar de propaganda pro-Hamas. Oficialii israelieni din domeniul securitații au fost de acord cu Propunerea de inchidere a Al Jazeera, iar experții juridici analizeaza acest aspect, a anunțat guvernul israelian, citat de…

- 346 de cetateni romani si straini au fost repatriati, in noaptea de sambata spre duminica, din Israel, cu doua curse aeriene operate de Tarom. Aproximativ 800 de romani, pelerini, sunt in prezent in Israel si se cauta variante pentru ca acestia sa ajunga acasa in siguranta, au anunțat, duminica, reprezentații…

- DNA s-a abatut in ultima perioada de la combaterea corupției de nivel inalt, iar instituția trebuie sa se intoarca la investigarea cazurilor de mare corupție, componenta esențiala a activitații Direcției Naționale Antirocorupție, a declarat șeful DNA, Marius Voineag, intr-un interviu difuzat duminica…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a declarat, duminica, faptul ca toate procedurile au fost respectate dupa exploziile produse la o statie GPL de la Crevedia si ca parerea sa este ca s-a evitat un dezastru urias. Politia si Parchetul fac acum verificari, a mentionat ministrul. Și premierul Marcel…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, susține ca deținerea de arme nucleare protejeaza Rusia de amenințarile de securitate, iar Moscova continua sa reaminteasca Occidentului riscurile de a preveni un conflict de puteri nucleare. „Deținerea de arme nucleare este astazi singurul raspuns posibil la…