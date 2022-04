Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a primit marti pe șeful ONU, Antonio Guterres, la Moscova, pentru a discuta despre criza din Ucraina. Cei doi lideri au discutat despre situație, Putin explicandu-i șefului ONU motivele pentru care Rusia a lansat operațiunea militara impotriva țarii vecine la sfarșitul lunii februarie. Decizia Moscovei de a recunoaște republicile separatiste Donețk […] The post DIALOG INCREDIBIL Vladimir Putin - Antonio Guteres! Secretarul general ONU, „atacat” de liderul Rusiei cu „precedentul Kosovo”! first appeared on Ziarul National .