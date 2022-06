Stiri pe aceeasi tema

- "Ca sa nu-ti ascund nimic, am vrut sa ma duc sa joc hochei pe gheata (..) Acum vorbesc cu tine de la sala", ii raspunde Vladimir Putin lui Emmanuel Macron, care ii propune o intalnire la varf cu Joe Biden, un final suprarealist de conversatie telefonica, care a avut loc cu patru zile inaintea inceperii…

- Vladimir Putin a dat primul interviu din ultimele peste 100 de zile, de cand Rsia a invadat Ucraina. El explica situația grava din punct de vedere economic a Rusiei prin faptul ca liderii europeni și americani „nu au dat curs solicitarilor noastre urgente de a menține contracte pe termen lung de furnizare…

- Ucraina nu este nerabdatoare sa discute cu presedintele rus Vladimir Putin, dar trebuie sa infrunte realitatea și sa treaca la actiune. Acest lucru va fi necesar pentru a se pune capat razboiului, a sustinut vineri presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. ”Exista lucruri de discutat…

- Presedintele american Joe Biden a semnat legea adoptata joi de Congres ce prevede un pachet gigantic de 40 de miliarde de dolari pentru efortul de razboi al Ucrainei impotriva Rusiei, a anuntat sambata Casa Alba, citata de France Presse si Reuters. Joe Biden a semnat acest text in timpul vizitei sale…

- Președintele SUA, Joe Biden, va cere, joi, Congresului noi fonduri pentru a sprijini armata ucraineana, precum și noi instrumente juridice pentru a inaspri sancțiunile și a folosi activele confiscate ale oligarhilor ruși, transmite Reuters. Se așteapta ca Biden sa ceara Congresului sume semnificative…

- Presedintele rus Vladimir Putin a discutat marti cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan despre situatia ”umanitara” din Ucraina, intr-o convorbire telefonica, anunta Kremlinul, relateaza AFP. Cei doi presedinti au ”evocat in detaliu situatia din Ucraina, in contextul operatiunii militare speciale…

- Președintele francez, Emmanuel Macron, a declarat ca dialogul sau cu președintele rus, Vladimir Putin, a incetat dupa ce au fost descoperite crime in masa in Ucraina. ”De la masacrele pe care le-am descoperit in Bucea și in alte orașe, razboiul a luat o alta intorsatura, așa ca nu am mai vorbit direct…

