- Medicii ruși care se ocupa de Alexei Navalnii, aflat in coma dupa ce ar fi fost otravit, s-au razgandit și au acceptat sa-l lase sa fie transportat in Germania, dupa ce inițial s-au opus, a anunțat BBC.Aleksei Navalnii, critic al presedintelui Vladimir Putin, este momentan in coma intr-un spital din…

- Sotia lui Aleksei Navalnii a facut un apel catre presedintele Putin de a permite activistului opozitiei ruse sa fie transportat in Germania, pentru a primi ingrijire medicala. Navalnii este in coma, iar sustinatorii sai afirma ca el a fost otravit intentionat. Ambulanta germana aeriana este pregatita…

- „Nicio otrava” nu a fost descoperita in organismul lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse internat la reanimare intr-un oras din Siberia, a anuntat vineri șeful-adjunct al institutiei medicale, care a precizat ca starea pacientului este inca „instabila” și nu permite transferarea lui in Germania.

- Liderului opoziției ruse, Aleksei Navalnii, nu i se permite transferul in strainatate pentru a fi tratat. Medicii refuza sa iși dea acceptul, motivand starea de sanatate precara a pacientului,...

- Medicii care il ingrijesc pe liderul opozitiei ruse Aleksei Navalnii, internat la reanimare dupa o presupusa otravire, refuza sa-l transfere in strainatate din cauza starii sale "instabile", au anuntat vineri apropiati ai lui Navalnii, care denunta o decizie ce-i "ameninta viata", informeaza AFP.…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi ca ii ureaza „insanatosire rapida” opozantului Aleksei Navalnii, aflat la reanimare intr-un spital in Siberia dupa ce i s-a facut rau la bordul unui avion, anturajul sau suspectand ca a fost otravit, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- Politicianul rus de opozitie Aleksei Navalnii se afla in coma intr-un spital din Siberia, dupa ce a baut o ceasca de ceai in care, potrivit purtatoarei sale de cuvant, ar fi fost pusa otrava.

- Un bebeluș din Botoșani a fost scapat in cap de un medic, dar se incearca mușamalizarea acestui caz controversat. Copilul s-a ales cu mai multe fracturi iar recuperarea lui dureaza de mai mult timp.