Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 34 de ani a impresionat prin gestul lui: odata ce s-a infectat cu COVID-19 a hotarat sa se izoleze in mașina personala pentru a o proteja pe soția lui operata pe inima. Mihail Popescu este asistent medical și sambata dimineața s-a trezit fara gust și miros. In seara de sambata a sunat la…

- Barbatul de 34 de ani s-a mutat in mașina personala dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, potrivit Digi24. El spune ca a sunat la DSP București, de unde i s-a spus ca va fi contactat, insa nu l-a mai cautat nimeni. Mihail Popescu este asistent medical și a povestit pentru Digi24 ca sambata dimineața…

- Un barbat de 34 de ani din Capitala infectat cu noul coronavirus locuiește de cinci zile in propria mașina de teama sa nu transmita boala șoției bolnava de inima. Barbatul povestește ca a sunat la DSP București și, cineva i-a spus ca va primi un telefon, dar nu l-a mai cautat nimeni. „M-am trezit sambata…

- Un barbat infectat cu coronavirus a stat cinci zile in autoturismul personal, ca sa nu intre in contact cu familia sa și sa nu transmita boala. Barbatul susține ca a fost unica soluție pentru a sta departe de oameni, fiindca a sunat la DSP București, i s-a spus ca va fi sunat de un specialist, insa…

- Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile in mașina personala, ca sa stea izolat de familie și sa nu transmita boala. Omul spune ca a fost singura ... The post Bolnav de Covid, un barbat s-a izolat de 5 zile in mașina, pentru ca DSP-ul nu l-a mai contactat appeared first on Renasterea banateana .

- Un bolnav de COVID-19 s-a mutat de 5 zile in mașina personala, ca sa stea izolat de familie și sa nu transmita boala. Omul spune ca a fost singura soluție, pentru ca nu a vrut sa intre in contact cu nimeni. Barbatul povestește ca a sunat la DSP București, cineva i-a spus ca va primi un telefon, dar…

- Un barbat in varsta de 41 de ani din Giurgiu, confirmat cu Covid-19, care trebuia sa fie izolat la domiciliu a fost depistat de jandarmii din Prahova in timp ce se afla la picnia la Cota 1000 Sinaia.

- Mașina este produsa de compania chineza Changzhou Xili Car Industry. Motorul produce doar echivalentul a 1,16 CP. Atinge o viteza maxima de 30 de km/h și este dotata cu de aer condiționat, suspensie independenta, radio și camera de marșarier. Varianta cu baterii de capacitate mai mare poate ajunge la…