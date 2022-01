Diagnosticarea și tratarea depresiei cu jocuri video Cercetatorii britanici au conceput jocuri video folosind tehnologia Al pentru a diagnostica, monitoriza și trata depresia. Software-ul analizeaza vocea pacientului, privirea și expresiile faciale din timpul unor comportamente, viteza de reacție, memoria și ratele de eroare, transmite Sky news. Dr. Emilia Molimpakis este neurolog cu un doctorat in neurolingvistica de la UCL Londra. Ea este, de asemenea, co-fondatoare a platformei de tehnologie a sanatații Thymia. La Thymia folosim jocuri video bazate pe neuropsihologie, alaturi de analize ale micro-expresiilor faciale și ale vorbirii pentru a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

