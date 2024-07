Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte democrat al SUA din perioada 2009-2017, Barack Obama, a afirmat in cercul sau apropiat ca fostul sau vicepresedinte si actual lider la Casa Alba, Joe Biden, ar trebui sa-si reconsidere in mod serios candidatura pentru un nou mandat, potrivit The Washington Post.

- Barack Obama, o persoana extrem de influenta in Partidul Democrat, le-a transmis unor colegi de-ai sai ca drumul lui Joe Biden catre victorie s-a micșorat semnificativ, dezvaluie The Washington Post, care citeaza surse din anturajul fostului președinte american.Obama a vorbit doar o singura data cu…

- Președintele american Joe Biden se confrunta cu tot mai multe apeluri din partea reprezentanților Partidului Democrat, care ii cer sa abandoneze cursa electorala pentru obținerea unui nou mandat la președinția SUA. Luna viitoare, pe 19 august, e programata Convenția Partidului Democrat american, in…

- Un grup de lideri de afaceri, sponsori ai Partidului Democrat, i-au trimis vineri președintelui Joe Biden o scrisoare prin care il indeamna sa se retraga , ca urmare a prestației sale slabe la dezbaterea cu Donald Trump, informeaza The Washington Post. Incepand de vineri dimineața, scrisoarea a fost…

- Trei sferturi dintre alegatorii americani spun ca Partidul Democrat ar avea mai multe șanse de a deține președinția in 2024 cu altcineva decat președintele Joe Biden in fruntea listei, potrivit unui nou sondaj...

- Președintele SUA Joe Biden a avut momente de incoerența și a aratat slabiciune fizica in timpul primei dezbateri televizate de joi seara, care l-a pus fața in fața cu fostul președinte Donald Trump. Acest aspect a fost remarcat și de observatorii independenți, reprezentand un element de atac pentru…

- Joe Biden a declarat joi seara ca "s-a descurcat bine" in dezbaterea televizata cu Donald Trump, in timp ce reactiile fata de prestatia presedintelui democrat sunt mai mult decat impartite pana si in tabara sa, potrivit AFP.

- Unii membri ai Partidului Democrat din SUA sugereaza ca, la congresul partidului de la Chicago din august 2024, președintele american Joe Biden iși va anunța decizia de a nu participa la viitoarele alegeri. Dupa cum scrie Der Spiegel, Biden va propune sa o nominalizeze in schimb pe soția fostului șef…