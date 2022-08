Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1 13/2021 pentru completarea ordonantei Guvernului nr.45/1997 privind infiintarea Societatii „Compania nationala de transporturi aeriene romane – TAROM” - S.A.

- Ajutorul de stat Covid 2022 acordat crescatorilor de bovine pentru compensarea pierderilor cauzate de pandemie ar putea fi mai mic in acest an, deoarece numarul de animale inscrise in program a crescut cu peste 42.000 fata de anul trecut, iar acest lucru a dus la la diminuarea sprijinului, sustine ministrul…

- Ești agricultor și in curand vei avea nevoie de un tractor sau o combina perfomanta, insa nu-ți ajung bani? Vrei sa cumperi tehnica noua, dar nu ai ce lasa in gaj? Aceasta este situația in care se afla mulți agricultori.

- Planul național pentru prevenirea și combaterea cancerului coordonat de deputat prof univ. dr. Patriciu Achimaș-Cadariu se bucura de o larga susținere in randul partidelor parlamentare și va deveni lege.Un proiect de act normativ menit sa transpuna acest plan in legislația romaneasca a fost deja inițiat…

- Știai ca arta de a colora este o activitate terapeutica? Foarte la moda in ultimii ani, terapia prin arta a demonstrat din nou și din nou ce efecte binefacatoare poate sa aiba. Cea mai cunoscuta forma de terapie prin arta este cea a picturii pe numere.

- ■ Institutul Regional de Oncologie Iasi anunta ca vor fi efectuate testari gratuite pentru prevenirea cancerului de col uterin si a cancerului mamar Echipa medicala de la Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi se deplaseaza cu unitatile mobile de screening pentru prevenirea cancerului de col uterin…

- O companie americana care livreaza produse medicale cu ajutorul dronelor a anuntat ca a efectuat primele zboruri vineri in statul Kaduna, din nord-vestul Nigeriei, afectat de numeroase violente, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Credințele populare despre noroc atrag fericirea in casa ta. Cu ajutorul lor vei alunga saracia. Credințele populare despre noroc atrag fericirea in casa ta. Cu ajutorul lor vei alunga saracia. Ințelepciunea populara se transmite din generație in generație. Oamenii pun mare preț pe acestea pentru a…