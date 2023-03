Diagnostic Horea Vușcan: Cine plătește și cine se îmbogățește din finanțările europene? Finanțarile Europene sunt și continua sa fie o problema cu multe necunoscute la nivelul Romaniei, ce afecteaza cetațeanul de rand. Despre aceasta problematica, avand drept “arme” adevarul și cuvantul asumat, in stilul sau caracteristic, primim mai multe informații din partea omului de afaceri, Horea Vușcan. “ Finanțarile europene sunt o alta escrocherie inventata de politicieni și de funcționarii publici. Ele vin și taxeaza oamenii care muncesc și, care ar avea nevoie de bani pentru a se putea dezvolta. Iau banii de la aceștia pentru a-i da nomenclaturii de partid. Cine se imbogațește?! Pai funcționarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

