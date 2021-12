Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele…

- Nicolae Robu a reacționat, astazi, la acuzațiile venite dinspre administrația condusa Dominic Fritz ca nu a bugetat bani pentru cumpararea certificatelor de CO2, situație care a dus la primirea de catre Colterm SA a amenzii record de aproape 107 milioane lei, confirmata inclusiv de Curtea de Apel…

- Primaria Timisoara transmite marti, intr-un comunicat de presa, ca fosta administratie nu a ”bugetat niciun leu” pentru certificatele verzi si ca decizia Curtii de Apel Timisoara care a respins contestarea amenzii de aproape 107 milioane de lei primita de societatea de termoficare Colterm, de la…

- Municipalitatea a reacționat o zi mai tarziu la vestea ca magistrații de la Curtea de Apel Timișoara au respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Administrația Fondului pentru Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie 2021 toate certificatele…

- Administrația condusa de Dominic Fritz are tot mai multe probleme din cauza situației de la Colterm SA, iar informațiile care apar despre deciziile din acest an ridica noi semne de intrebare asupra legalitații masurilor luate. Amenda record de aproape 107 milioane lei incasata de Colterm pentru ca administrația…

- Curtea de Apel Timisoara a respins actiunea formulata de Colterm impotriva Administratiei Fondului pentru Mediu vizand amenda de 21 milioane de euro pentru certificatele verzi. Colterm are drept de recurs in termen de 15 zile. In luna mai a acestui an, Administratia Fondului pentru Mediu a amendat societatea…

- Curtea de Apel Timișoara a respins acțiunea depusa de Colterm SA prin care contesta amenda primita de la Autoritatea Fondului de Mediu de 106.893.467 lei pentru ca nu a cumparat pana la 30 aprilie certificatele pentru gazele de sera. Va reamintim ca amenda a fost primita dupa ce administrația condusa…

- Consilierul local PSD, Radu Țoanca, solicita demisia de urgența a primarului Timișoarei, Dominic Fritz. Cererea e lansata dupa ce problema Colterm nu a fost nici acum rezolvata, iar un timișorean a decedat pentru ca s-a incalzit cu aragazul. Țoanca spune ca Fritz va avea parte de sute de plangeri pentru…