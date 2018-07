Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Ion Cristoiu susține ca intalnirea dintre președintele Romaniei, Klaus Iohannis, și premierul Viorica Dancila este o victorie decisiva pentru șefa guvernului. Intr-o intervenție telefonica la Romania TV, Cristoiu a comentat despre intrevederea care a avut loc, miercuri, la Palatul Cotroceni."A…

- Generalul Curtis Scaparrotti, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), a raspuns la o intrebare adresata de trimisul Libertatea la Bruxelles, despre cat de mult trebuie sa ingrijoreze militarizarea Crimeei, aflata la doar 300 de kilometri de coastele romanești. Oficialul spune ca…

- Principalele agentii internationale de stiri, precum si numeroase publicatii din multe tari au relatat despre decizia presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi de la conducerea DNA. "Sefa agentiei anticoruptie din Romania, demisa din functie", titreaza agentia…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, va avea joi, la Bruxelles, o intrevedere cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans."Discutiile celor doi oficiali vor viza respectarea in Romania a drepturilor si libertatilor cetatenilor si a raporturilor institutionale caracteristice…

- O etapa decisiva in pregatirea Summit-ului NATO din luna iulie o reprezinta runiunea miniștrilor apararii din statele membre ale Alianței Nord-Atlantice care are loc la Bruxelles. Romania ar putea avea un rol important la comanda operațiunilor militare din flancului estic, inclusiv la Marea Neagra.…

- Consilierul prezidențial pentru politica externa, Bogdan Aurescu, a fost primit la Casa Alba de John Bolton, consilierul lui Trump pentru securitate naționala. La intalnire a fost prezent și George Cristian Maior, ambasadorul Romaniei in SUA. “In cadrul intrevederii cu ambasadorul John Bolton au fost…

- Viorica Dancila a spus, joi, ca nu iși va da demisia din funcția de premier. Aceasta a precizat ca nu va demisiona, atata timp cat are sprijinul lui Liviu Dragnea și al coaliției de guvernare. „Nu-mi voi da demisia sub nicio forma atata timp cat am sprijinul presedintelui partidului, al coalitiei…

- Abdul Rahim Farra a declarat ca Mogherini a confirmat aceasta pozitie in timpul unei reuniuni desfasurate la Bruxelles cu reprezentanti ai Organizatiei de Cooperare Islamica si in prezenta ministrului palestinian de externe, Riyad Malki. Ministrului palestinian de externe a insistat in timpul acestei…