- Intr-un mesaj publicat marți, 25 mai, pe Facebook, președintele PSD Marcel Ciolacu a afirmat ca premierul Florin Cițu și președintele PNL Ludovic Orban „vor sa blocheze toata Europa” prin neprezentarea Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) in Parlament.In acest context, Marcel Ciolacu a…

- La o conferința de presa la București, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Social-Democrat au semnat, un acord de colaborare, noteaza știri.md Președintele PDM a menționat, ca prin acest acord de colaborare va avea loc „apropierea celor doua maluri ale Prutului, prin fapte, nu prin vorbe”.…

- "Nu exista evenimente publice programate in aceasta zi" este mesajul care apare asazi pe site-ul Guvernului, la Agena publica. Informația este confirmata și de Biroul de presa al Guvernului, care susține ca Florin Cițu nu are, astazi, in program o intalnire cu președintele PSD, Marcel Ciolacu, iar o…

- Conform Agerpres , liderul de la Casa Alba si-a exprimat, de asemenea, ingrijorarea cu privire la "siguranta jurnalistilor" dupa ce o lovitura israeliana a distrus o cladire-turn cu 13 etaje din Gaza care adapostea mai multe media internationale, inclusiv sediul agentiei americane AP, potrivit unui…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a mandatat miercuri seara pe liderul opozitiei Yair Lapid sa incerce sa formeze un nou guvern, dupa ce premierul Benjamin Netanyahu a esuat in acest demers, informeaza AFP. "Am vorbit cu Yair Lapid si i-am spus ca ii acord mandatul pentru formarea…

- In pline tensiuni generate de o comasare fara precedentde trupe rusești la frontiera cu Ucraina, președintele Franței ridica tonul la adresa Moscovei. Liderul de la Elysee s-a declarat gata sa aplice sancțiuni Rusiei in caz de „comportament inacceptabil”. Intr-un interviu acordat postului american CBS,…

- Cristian Diaconescu, președintele PMP, a vorbit despre evenimentele de la Spitalul Clinic de Ortopedie Foișor din Capitala – vineri seara, peste 100 de pacienți au fost evacuați ca urmare a faptului ca unitatea sanitara a fost transformata in spital suport Covid. „In primul rand, sa ne deschidem…

