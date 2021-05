Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Cristian Diaconescu, a declarat, miercuri, la Ploiesti, ca fostul premier Viorica Dancila nu are "absolut niciun fel de deschidere" la nivel european sau in orice alta zona relevanta din perspectiva BNR, potrivit Agerpres.

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca ii ureaza succes Vioricai Dancila in noul post de consilier al guvernatorului BNR, Mugur Isarescu. ”Eu doamnei Dancila ii urez mult succes in noua activitate”, a spus Marcel Ciolacu.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a ironizat-o, marți, pe Viorica Dancila pe tema angajarii pe post de consilier la BNR. Intrebat ce o recomanda pe Dancila pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a raspuns razand: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post…

- Fostul premier al Romaniei, Viorica Dancila, este noul consilier al șefului Bancii Naționale, Mugur Isarescu. Viorica Dancila va fi consilier pe Strategia de Sustenabilitate și Energie Verde. Contactata de STIRIPESURSE.RO, Viorica Dancila a confirmat informația: ”Da, mi-am inceput activitatea”.…