Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) organizeaza marti dupa-amiaza, la Viena, o reuniune pentru a lua in discutie conflictul regional dintre Azerbaidjan si Armenia in regiunea disputata Nagorno-Karabah, relateaza dpa, potrivit Agerpres.Ministerul de externe albanez,…

- Pentru aceasta demnitate mai exista o singura propunere: Helga Maria Schmid (Germania), actual secretar general al Serviciului European pentru Actiune Externa (EEAS). Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este o organizatie internationala pentru securitate. Se concentreaza asupra…

- In „cursa" pentru ocupare postului respectiv mai este propusa doar Helga Maria Schmid (Germania), actual secretar general al Serviciului European pentru Actiune Externa (EEAS). Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) este o organizatie internationala pentru securitate. Se concentreaza…

- Experienta neplacuta pentru Catalin Ghenea, consului general al Romaniei la Miami, aflat in aceasta perioada in Bucuresti, pentru rezolvarea unor probleme. Diplomatul a fost atacat pe strada, in cartierul Dorobanti din Capitala. Diplomatul, de 61 de ani, se plimba pe strada singur cand a fost abordat…

- Parlamentul European (PE) a adoptat joi o rezolutie prin care nu-l mai recunoaste pe Alexandr Lukasenko drept presedinte al Belarusului, calificata de Minsk drept ''agresiva'', ''indepartata de realitate'' si ''dezechilibrata'', in timp ce mai multe…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre participarea…

- Presedintele moldovean Igor Dodon a avut marti o intrevedere cu seful Misiunii OSCE in Republica Moldova, Claus Neukirch, cu care a discutat despre cooperarea dintre tara sa si Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa, despre solutionarea conflictului transnistrean si in special despre…

- Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) nu este deplin functionala intrucat nu va avea o echipa de conducere in urmatoarele luni, a declarat Robert Rydberg, adjunct al ministrului de externe al Suediei, tara care va detine presedintia acestei organizatii anul viitor, informeaza…