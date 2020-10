Diabetul ar putea fi vindecat „cu bisturiul” Diabetul poate fi vindecat definitiv „cu bisturiul”, adica printr-o intervenție endoscopica minim invaziva care remodeleaza o parte a intestinului (duodenul) folosind caldura; un fel de „lifting” al peretelui intestinal, care intinerește țesutul, producind o serie intreaga de modificari metabolice și hormonale. Aceasta este promisiunea care vine dintr-un studiu clinic pilot efectuat in Olanda, ale Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Un studiul-pilot olandez condus de Suzanne Meiring, Annieke van Baar si Jacques Bergman de la Universitatea din Amsterdam si citat in publicatia italiana Il Messaggero, sustine ca diabetul poate fi vindecat printr-o interventie endoscopica minim invaziva care intinereste peretele intestinal.

- Ministerul Afacerilor Externe al Suediei a anunțat ridicarea restricțiilor cu privire la calatoriile neesențiale in Romania, Bulgaria și Olanda, dupa ce a estimat ca situația COVID-19 in aceste țari s-a imbunatațit. Romania are unda verde de la Suedia Pana in prezent, Suedia a inregistrat un numar de…

- Suedia a anunțat ca a ridicat restricțiile de calatorie valabile pentru Romania, Olanda și Bulgaria, dar menține unele masuri pentru alte țari din spațiul Schengen, cat și pentru Marea Britanie.

- Romania, locul 8 in UE privind producția de biciclete. Cresterile ar fi imense daca ar exista infrastructura In 2019, Uniunea Europeana a produs peste 11,4 milioane de biciclete, reprezentand o creștere de 5% fața de anul precedent și cu 10% mai mare decat numarul produs in 2014. Printre statele membre…

- Autoritatile din Grecia au extins interdictia de calatorie si restrictiile pentru mai multe tari. Masura isi propune sa protejeze calatorii si rezidentii din Grecia de o crestere a noilor cazuri de coronavirus. Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. Zborurile dintre Grecia…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca Olanda adopta masuri suplimentare pentru romanii care vor sa intre Regatul Țarilor de Jos. Regulile sunt valabile și pentru cetațenii olandezi sau de alta cetațenie care vin din Romania. MAE reamintește ca, in conformitate cu informațiile comunicate public de…

- Constructorul naval Damen iși va reduce forța de munca din Romania cu 870 de persoane, in cadrul unui plan care mai prevede și concedierea a 180 de angajați din Olanda, pe fondul efectelor economice ale pandemiei.

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, și StockBinder, platforma complet automatizata și integrata, care conecteaza producatorii și furnizorii cu magazinele online, incheie un parteneriat…