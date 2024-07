Mama Dianei, fata mancata de urs in timp ce se afla in drumeție in Bucegi, spune ca a presimțit intreaga tragedie. Tanara mai fusese fugarita de urși și in trecut. Maria Diana, tanara de 19 ani care a murit ucisa in Jepii Mici, a discutat cu mama sa inainte de tragedie. Femeia a sunat-o și […] The post ”Dia, nu te du, te rog, nu te du!”. Mama Dianei, fata ucisa de urs, a presimțit tragedia: „a mai fost o data fugarita de un urs” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .