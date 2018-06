Stiri pe aceeasi tema

- Mișcarea 5 Stele din Italia cere alegeri anticipate in aceasta vara considerand ca aceasta este singura soluție pentru a depași impasul politic prin care trece țara in ultimele noua saptamani, scrie Reuters. Luigi Di Maio, liderul Mișcarii 5 Stele din Italia a declarat intr-un interviu ca alegerile…

- Statele Unite și aliații vor trebui sa suporte consecințele atacului lansat in Siria, a precizat ambasadorul Rusiei la Washington Anatoly Antonov, ca urmare a atacului din cursul nopții asupra mai multor obiective siriene.

- Pentru a intelege modul in care presedintele Vladimir Putin vrea sa reduca dependenta Rusiei de importurile de alimente un exemplu poate fi gasit in regiunea Krasnodar de langa Marea Neagra, unde a fost plantata o livada cu puieti de mar adusi din Italia. Rusia este cel mai mare importator…

- ITALIA - ARGENTINA LIVE. ONLINE STREAM RAI SPORT - VIDEO. Argentina joaca vineri seara impotriva Italiei pe Etihad Stadium din Manchester, de la ora 21:45. Meciul este LIVE VIDEO pe RAI 1. ITALIA - ARGENTINA LIVE. ONLINE STREAM RAI SPORT - VIDEO. Capitanul echipei de fotbal a Argentinei,…

- "Peresvet", "Poisedon" și "Burevestnik" (Albatrosul), acestea sunt denumirile pe care cetațenii Rusiei le-au ales, prin vot pe site-ul Ministerului rus al Apararii, pentru cele mai noui arme ale Federației Ruse, arata surse din cadrul departamentului militar al Federației Ruse, potrivit Rador.

- Statele membre NATO au alocat mai multe fonduri pentru aparare in 2017, iar secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a precizat ca opt tari vor indeplini in acest an tinta de 2% din PIB pentru aparare, relateaza site-ul agentiei Reuters. Potrivit unui raport prezentat…

- Rusia "pare" ca se afla in spatele atacului cu gaz neurotoxic care l-a vizat pe un agent rus in Marea Britanie, a declarat, joi, presedintele Statelor Unite, Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Otravirea unui fost spion rus in Marea Britanie, atribuita Moscovei intr-o maniera 'foarte probabila' de catre premierul britanic Theresa May, pare a fi un act al Rusiei, a declarat marti presedintele american Donald Trump, relateaza AFP si Reuters.