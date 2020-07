Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 33 de ani care urma sa fie incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr 1 din Bucuresti a evadat. Suspectul a fost prins la scurt timp.”In aceasta seara, un barbat de 33 ani, ce urma sa fie incarcerat in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva nr 1, in baza unei…

- Un barbat de 43 de ani, din judetul Galati, a fost observat de politist in timp ce se plimba nestingherit prin Braila. Un echipaj de Politie l-a incatusat si transportat apoi pe barbat in arestul Politiei.

- Potrivit unui comunicat al Politiei Judetene Botosani, in noaptea de 23/24 mai, patru tineri cu varstele cuprinse intre 16 si 17 ani, toti din comuna Suharau, au patruns in curtea locuintei unui barbat de 51 de ani, din aceeasi localitate, i-au distrus geamurile locuintei, apoi au intrat in casa,…

- Dupa tragedia de acum cateva zile, atunci cand un barbat de 32 de ani și-a ucis cu bestialitate propria mama, o noua crima s-a produs, aseara, la Brașov. Astfel, potrivit președintelui Tribunalului Brașov, judecatoarea Gabriela Ciolacu, este vorba despre o cauza deschisa pentru infracțiunea de omor.…