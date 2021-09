Stiri pe aceeasi tema

- Doi barbati s-au agresat reciproc, joi, dupa o sicanare in trafic, fiind folosit un cutit. Cei doi urmeaza a fi audiati. "Astazi, 16 septembrie 2021, in jurul orei 11.30, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca pe raza sectorului 3, intre doi conducatori auto a avut loc o altercatie, acestia lovindu-se…

- Politia a fost alertata, joi, prin apel la 112, ca intre doi conducatori auto a avut loc o altercatie in urma unei sicanari in trafic, acestia lovindu-se reciproc cu un obiect contondent, respectiv un obiect ascutit, informeaza Politia Capitalei. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Sectiilor…

- Emil Marius Alecu, liderul Clanului Sportivilor, cunoscut sub numele de „Bebino” a fost din nou retinut de politisti. Bebino ar fi facut presiuni asupra unui martor in scandalul care a avut loc in ianuarie in zona Tei – Toboc din Capitala si in urma caruia a fost acuzat de tentativa de omor. De aceasta…

- Un bebeluș a fost gasit decedat in baia unei benzinarii din bucureștean Teiul Doamnei. La data de 02 iulie a.c., in jurul orei 14:00, Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 7 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, de catre o persoana, angajata la o benzinarie, cu privire la…

- O fotografie postata pe Facebook de primarul Sectorului 3 a devenit virala, dupa ce Robert Negoița i-a certat pe polițiștii care urcasera autospeciala pe iarba, in fața unui Mall. Poliția Capitalei a explicat de ce era mașina acolo, relateaza Mediafax.Imaginea postata de Negoița a strans 1.000 de comentarii…

- Politia Capitalei anunta ca in aceasta seara a fost audiata și partenera barbatului care zilele trecute a atacat un alt sofer din Bucuresti cu o crosa de golf. Persoana care apare in imagini lovind autoturismul cu piciorul, o femeie de 22 de ani, a fost retinuta. Cercetarile sunt continuate…

- Barbatul care a atacat cu crosa de golf un alt sofer in trafic a fost retinut, marti seara, pentru savarsirea infractiunilor de lovire si alte violente, distrugere, tulburarea ordinii si linistii publice si impiedicarea sau ingreunarea circulatiei pe drumurile publice. "In seara de 22…