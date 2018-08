Un barbat retinut pentru furt a evadat luni din sediul Judecatoriei sectorului 3, autoritatile solicitand sprijin pentru gasirea acestuia.



Potrivit Politiei Capitalei, barbatul de 39 de ani fusese prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva.



"Astazi, in jurul orei 15,00, Seica Ioan Valentin, de 39 de ani, a evadat din incinta Judecatoriei sector 3. Barbatul era retinut sub aspectul savarsirii infractiunii de furt si a fost prezentat magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Cercetarile sunt continuate de Serviciul Investigatii Criminale in vederea…