DGPMB: Trei persoane care ar fi agresat-o pe scriitoarea Doina Popescu-Brăila, reţinute şi propuse pentru arestare Trei persoane au fost retinute si vor fi prezentate magistratilor cu propunere de arestare preventiva sub acuzatia de lovire si alte violente, amenintare si tulburarea ordinii si linistii publice, dupa incidentul de miercuri seara in care scriitoarea Doina Popescu-Braila a fost agresata de un grup de persoane in zona Garii de Nord din Capitala, in timp ce se afla intr-o masina tip ambulanta. Atacatorii au presupus ca este vorba de asa-zisa ambulanta care fura copii. "La data de 4 iulie, in jurul orei 23,30, o femeie a sesizat prin apel la 112 faptul ca a fost agresata de un grup de barbati, pe… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

