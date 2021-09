Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat condamnat de Tribunalul Giurgiu la 10 ani si 10 luni inchisoare pentru trafic de droguri a fost prins, joi dimineata, dupa ce a fugit pe acoperisurile caselor invecinate, in Sectorul 5, de politistii care venisera sa puna in aplicare mandatul de executare.Politisti din cadrul Directiei Generale…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri efectueaza cercetari pentru tentativa la omor, dupa ce Politia a fost sesizata ca, in parcarea unui complex comercial, un barbat, angajat al unei societati comerciale, a fost lovit de catre un autoturism. “Avand in vedere faptul ca din…

- Un barbat de 23 de ani, din Giurgiu, condamnat la 7 ani de inchisoare, la finalul lunii martie, pentru trafic de minori a fost gasit, joi, de polițiști, in Capitala, potrivit Mediafax. Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu,…

- Politisti ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, au pus in aplicare marti noua mandate de perchezitie domiciliara in Bucuresti si in judetul Teleorman, precum si patru mandate de aducere, intr-un dosar privind savarsirea…

- Un barbat de 45 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a fost retinut de procurori sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie urmata de decesul victimei. "La data de 14 august, in jurul orei 00,00, Politia Capitalei a fost sesizata de catre un spital de urgenta cu privire la faptul ca la camera…

- Un barbat de 49 de ani, din Targu Mureș, care a acroșat un biciclist de 18 ani pe o șosea din Aiud și a parasit locul accidentului fara incuviințarea organelor de poliție a fost condamnat la 2 ani de detenție de catre magistrații Judecatoriei Aiud. „In actul de sesizare, s-a reținut sub aspect factual…