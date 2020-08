DGPMB: Taximetrist rănit de două persoane care i-au luat banii Un taximetrist a fost ranit in ultima unei altercatii cu doua persoane, pe o strada din Sectorul 3 al Capitalei, barbatul fiind transportat la spital, unde a ramas internat.



"Din primele date a rezultat ca in cursul diminetii (pe 1 august - n.r.), persoana vatamata ar fi solicitat sprijinul unui coleg sa gaseasca mai multe persoane care i-ar fi sustras o suma de bani. La un moment dat, victima i-a indicat colegului ca a observat persoanele cautate, a coborat din masina, moment in care s-a declansat conflictul in care barbatul a fost lovit", informeaza un comunicat al Directiei Generale… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

