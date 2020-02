Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer in varsta de 33 de ani din Ilfov a fost urmarit in trafic, in noaptea de marti spre miercuri, in Capitala, scrie digi24.ro. Pentru a l opri, politistii au tras focuri de arma. Prins pe Autostrada Soarelui, politistii au constatat ca barbatul nu avea permis de conducere.Politistii Brigazii Rutiere…

- Soferul care a fost prins de politistii din Capitala cu focuri de arma, marți noaptea, pe Autostrada Soarelui, a fost reținut, anunța MEDIAFAX.Imediat dupa ce a fost imobilizat, barbatul a spus ca are dureri, asa ca a fost transportat la Spitalul Pantelimon pentru investigatii. Citește…

- Ofiterii Directiei Generale Anticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie (SJA) Mures, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, au prins in flagrant un tanar care a...

- Un barbat din municipiul Vaslui a fost reținut de catre politistii dincadrul Poliției Municipiului Vaslui, pentru conducerea unui autoturism fara aposeda permis de conducere, aflandu-se, totodata, și sub influența bauturiloralcoolice.Polițiștii Biroului Rutier Vaslui au probat activitatea infracționala…

- O cursa nebuna cu politia pe urme a avut loc in Cluj, scrie romaniatv.net. Un sofer beat si fara permis a avariat mai multe autospeciale de Politie si a zburat cu masina intr un sant. Ca sa l prinda, politistii au tras mai multe focuri de arma.Potrivit ziaruldecluj.ro, in jurul orei 15, politistii din…

- Judecatoria Sectorului 1 a decis arestarea preventiva pentru 30 de zile a barbatului de 44 de ani retinut, duminica, sub banuiala ca a ucis un caine, informeaza Agerpres In urma cercetarilor efectuate, la data de 4 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au depistat un barbat, in varsta de…

- Politistii din cadrul Sectiei nr.1 Politie Rurala Targoviste au efectuat un semnal regulamentar de oprire a unui autoturism condus de un tanar.Conducatorul auto nu ar fi oprit la semnalul politistilor, continan-du-si deplasarea, abandonand autovehiculul pe un camp din zona Teis-Sotanga si fugind, impreuna…

- Șoferul de 30 de ani din localitatea Țepu, județul Galați, care in vara acestui an a omorat cu mașina o adolescenta din Ploscuțeni și a ranit o alta, dupa care a plecat de la locul faptei ca și cum nimic nu s-ar fi intamplat, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa […] Articolul…