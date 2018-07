Procurorii i-au retinut pe cei doi barbati care ar fi patruns in locuinta unei femei de cetatenie chineza, acestia urmand sa fie prezentati miercuri magistratilor cu propunere de arestare preventiva. Politistii Capitalei, alaturi de procurorii Tribunalului Bucuresti, au efectuat marti doua perchezitii in judetul Ilfov, pentru depistarea a doi barbati banuiti de talharie calificata. "Ancheta a fost declansata de o plangere penala in care o femeie, cetatean strain, reclama ca la data de 3 martie, in jurul orei 06:30, doi barbati necunoscuti au patruns in apartament, profitand de usa de acces neasigurata,…