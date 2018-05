Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 6, au pus in aplicare miercuri cinci mandate de perchezitie domiciliara, pe raza judetului Prahova, intr-un dosar privind savarsirea unei infractiuni de inselaciune, fiind depistati si condusi la Sectia 20 Politie…

- Politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, pun in aplicare, marti dimineata, 13 mandate de perchezitie in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Dambovita si Teleorman, intr-un dosar privind…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti – Sectia 15 dupa ce un client al unei banci a constatat lipsa unei sume considerabile din contul sau bancar si anume 4.000 de lei si a depus plangere. Din primele verificari la unitatea bancara, unde era deschis contul, a…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, sapte perchezitii domiciliare intr-un dosar privind fraude cu asigurari, 21 de persoane urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti (DGPMB), descinderile au loc sub supravegherea…