- Politistii din Campulung Muscel efectueaza miercuri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, mai multe perchezitii la domiciliile unor persoane suspectate de furturi din societati comerciale, scrie agerpres.ro. Potrivit unui comunicat…

- Un numar de 24 de perchezitii, la persoane banuite ca ar fi fraudat sistemului asigurarilor de sanatate prin decontarea de servicii de ingrijiri medicale la domiciliu cu documente false, au fost efectuate joi in judetele Giurgiu si Ilfov si in municipiul Bucuresti, se arata intr-un comunicat de presa…

- Sase perchezitii domiciliare au loc miercuri dimineata in localitatea Stefanesti, din judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de furturi din societati comerciale, informeaza news.ro."La data de 9 mai a.c., politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Bascov si cei ai Biroului Investigatii…

- Politistii din cadrul Politiei Orasului Campulung si cei ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane efectueaza 12 perchezitii domiciliare in judetul Arges, la locuintele unor persoane banuite de infractiuni contra patrimoniului. Potrivit IPJ Arges, la data…

- Politistii romani au efectuat noua perchezitii domiciliare in Bucuresti si in judetele Prahova, Ialomita si Ilfov, pentru depistarea unor cetateni banuiti de furt in grup organizat pe teritoriul Germaniei.Potrivit unui comunicat transmis joi de IGPR, descinderile, realizate cu sprijinul…

