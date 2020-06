Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria sectorului 2, au pus in aplicare, miercuri, 29 de mandate de perchezitie, in municipiul Bucuresti si pe raza judetelor Calarasi, Brasov, Satu Mare, Arad, Caras Severin, Mures, Gorj si Constanta, intr-un dosar privind savarsirea…

- Zece persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate de politistii prahoveni, impreuna cu colegi din București, Brașov și Buzau, intr-un dosar privind furturi din case si masini. Reprezentanții Inspectoratului de Politie Judetean Prahova spun ca in acest dosar au avut loc 16 perchezitii,…

- Numarul cadrelor medicale infectate cu noul coronavirus este 1031, conform raportarilor primite de INSP din teritoriul dintre care 17 in județul Mureș, transmite Grupul de Comunicare Strategica. Alba total 18Arad total 53București total 149Bacau total 11Bihor total 2Bistrița-Nasaud total 5Braila total…

- Potrivit celei mai recente raportari oficiale, in Romania sunt confirmate 3.183 de cazuri de coronavirus. 281 de pacienti s-au vindecat, iar numarul deceselor a ajuns vineri la 116. Ministrul Sanatatii a anuntat in conferinta de presa de la ora 13:00 ca sunt 3.183 de persoane infectate, iar 281 de persoane…

- Pana astazi, 3 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 3.183 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 283 au fost declarate vindecate și externate din unitați spitalicești: 126 la București, 58 la Timiș, 34 la Iași, 5 la…

- Pana astazi, 1 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.460 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 252 au fost declarate vindecate și externate (84 la București, 56 la Timiș, 26 la Iași, 21 la Caraș-Severin, 12 la Constanța,…